Temenos Aktie 1245391 / CH0012453913
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05.10.2026 16:29:00
Temenos Aktie News: Temenos am Nachmittag auf grünem Terrain
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Temenos. Die Aktionäre schickten das Papier von Temenos nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,4 Prozent auf 67,65 CHF.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 2,4 Prozent auf 67,65 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'466 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Temenos-Aktie bis auf 67,80 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 66,30 CHF. Zuletzt wechselten 31'304 Temenos-Aktien den Besitzer.
Am 15.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 87,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Temenos-Aktie derzeit noch 28,60 Prozent Luft nach oben. Bei 59,20 CHF fiel das Papier am 23.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 12,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenausschüttung für Temenos-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,40 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,79 USD belaufen. Am 22.07.2026 lud Temenos zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,80 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,93 CHF je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Temenos 222.48 Mio. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -5,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 236.05 Mio. CHF umgesetzt worden.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Temenos wird am 27.10.2026 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 21.10.2027.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,45 USD je Temenos-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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