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Temenos Aktie 1245391 / CH0012453913

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05.10.2026 12:29:00

Temenos Aktie News: Temenos am Montagmittag freundlich

Temenos Aktie News: Temenos am Montagmittag freundlich

Die Aktie von Temenos zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Temenos-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 66,40 CHF.

Temenos
66.72 CHF 0.88%
Kaufen Verkaufen

Die Temenos-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 66,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'483 Punkten steht. In der Spitze gewann die Temenos-Aktie bis auf 67,10 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 66,30 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 15'575 Temenos-Aktien.

Bei 87,00 CHF erreichte der Titel am 15.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Temenos-Aktie mit einem Kursplus von 31,02 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 59,20 CHF. Dieser Wert wurde am 23.07.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,84 Prozent.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,40 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,79 USD. Am 22.07.2026 lud Temenos zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,80 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,93 CHF je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -5,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 236.05 Mio. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 222.48 Mio. CHF.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Temenos am 27.10.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 21.10.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Temenos einen Gewinn von 4,45 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
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Long 12.0636 19.03.2027 156215610
Long 264.8 18.12.2026 147391584
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3556 10.37 152536125
Long 11.5391 5.18 159232245
Long 24.1273 0.36 161357404
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.1568 9.61 160676113
Short 8.8467 7.29 160910232
Short 13.9684 3.14 161114169
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.36 145140209
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