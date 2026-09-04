Temenos Aktie 1245391 / CH0012453913
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
04.09.2026 09:29:00
Temenos Aktie News: Temenos am Freitagvormittag nahe Vortagesschluss
Die Aktie von Temenos hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Temenos-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt bei 72,95 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages.
Bei der Temenos-Aktie liess sich um 09:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 72,95 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 20'231 Punkten steht. Bei 73,30 CHF markierte die Temenos-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das bisherige Tagestief markierte Temenos-Aktie bei 72,90 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 73,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 9'012 Temenos-Aktien.
Am 15.01.2026 markierte das Papier bei 87,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,26 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Temenos-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.07.2026 bei 59,20 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,85 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Temenos-Aktie.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF an Temenos-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,73 USD. Am 22.07.2026 äusserte sich Temenos zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,80 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,93 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Temenos in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -5,75 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 222.48 Mio. CHF im Vergleich zu 236.05 Mio. CHF im Vorjahresquartal.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 27.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Temenos-Anleger Experten zufolge am 21.10.2027 werfen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,48 USD je Temenos-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Temenos-Aktie
SPI-Wert Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Temenos-Investment von vor einem Jahr eingefahren
SPI-Titel Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Temenos von vor 10 Jahren eingebracht
SPI-Papier Temenos-Aktie: So viel Verlust hätte ein Temenos-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Temenos AG
|
09:29
|Temenos Aktie News: Temenos am Freitagvormittag nahe Vortagesschluss (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Temenos Aktie News: Temenos am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Temenos Aktie News: Temenos am Donnerstagmittag stärker (finanzen.ch)
|
01.09.26
|SPI-Wert Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Temenos-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
25.08.26
|SPI-Titel Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Temenos von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
18.08.26
|SPI-Papier Temenos-Aktie: So viel Verlust hätte ein Temenos-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Handel in Zürich: SPI zum Start im Aufwind (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Temenos-Aktie steigt: Unternehmen lanciert neues Aktienrückkaufprogramm (AWP)
Analysen zu Temenos AG
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX stabil -- Asiens Börsen beenden Handel uneins
Der heimische Markt tendiert vor dem Wochenende seitwärts, der deutsche Leitindex bewegt in Nähe der Nulllinie. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.