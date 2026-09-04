Temenos Aktie News: Temenos am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Die Temenos-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,6 Prozent auf 72,50 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'215 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Temenos-Aktie bis auf 72,35 CHF. Bei 73,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 44'886 Temenos-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (87,00 CHF) erklomm das Papier am 15.01.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,00 Prozent. Bei 59,20 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Temenos-Aktie liegt somit 22,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Temenos-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,40 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,73 USD aus. Temenos liess sich am 22.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Temenos 1,93 CHF je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 222.48 Mio. CHF in den Büchern – ein Minus von -5,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Temenos 236.05 Mio. CHF erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2026 terminiert. Schätzungsweise am 21.10.2027 dürfte Temenos die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Temenos-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,48 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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