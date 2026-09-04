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04.09.2026 12:29:00

Temenos Aktie News: Temenos am Mittag im Plus

Temenos Aktie News: Temenos am Mittag im Plus

Die Aktie von Temenos zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Temenos-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 73,15 CHF.

Temenos
73.25 CHF 0.06%
Kaufen Verkaufen

Die Temenos-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 73,15 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'218 Punkten liegt. Die Temenos-Aktie legte bis auf 73,55 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 73,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 26'337 Temenos-Aktien.

Am 15.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 87,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Temenos-Aktie liegt somit 15,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 59,20 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Temenos-Aktie 19,07 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,73 USD. Im Vorjahr hatte Temenos 1,40 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Temenos am 22.07.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Temenos ein EPS von 1,93 CHF je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Temenos 222.48 Mio. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -5,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 236.05 Mio. CHF umgesetzt worden.

Temenos dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Temenos-Anleger Experten zufolge am 21.10.2027 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,48 USD je Aktie in den Temenos-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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