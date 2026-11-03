Temenos Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Temenos

Die Temenos-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,8 Prozent auf 75,40 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'815 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Temenos-Aktie bei 75,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 75,65 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'359 Temenos-Aktien.

Bei 87,00 CHF erreichte der Titel am 15.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 15,38 Prozent Plus fehlen der Temenos-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.07.2026 (59,20 CHF). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Temenos-Aktie 27,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,83 USD, nach 1,40 CHF im Jahr 2025. Am 22.07.2026 hat Temenos die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,80 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,52 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,54 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 222.48 Mio. CHF, während im Vorjahreszeitraum 206.88 Mio. CHF ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 23.02.2027 dürfte Temenos Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Temenos-Ergebnisse für Q1 2028 erwarten Experten am 25.04.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,44 USD je Temenos-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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