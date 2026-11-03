|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
03.11.2026 09:29:00
Temenos Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Temenos
Die Aktie von Temenos gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Temenos-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 75,40 CHF abwärts.
Die Temenos-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,8 Prozent auf 75,40 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'815 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Temenos-Aktie bei 75,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 75,65 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'359 Temenos-Aktien.
Bei 87,00 CHF erreichte der Titel am 15.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 15,38 Prozent Plus fehlen der Temenos-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.07.2026 (59,20 CHF). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Temenos-Aktie 27,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,83 USD, nach 1,40 CHF im Jahr 2025. Am 22.07.2026 hat Temenos die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,80 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,52 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,54 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 222.48 Mio. CHF, während im Vorjahreszeitraum 206.88 Mio. CHF ausgewiesen worden waren.
Voraussichtlich am 23.02.2027 dürfte Temenos Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Temenos-Ergebnisse für Q1 2028 erwarten Experten am 25.04.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,44 USD je Temenos-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Temenos-Aktie
Temenos-Aktie gewinnt: Einnahmen gesteigert - Gewinnprognose 2026 erhöht
Temenos-Aktie wenig bewegt: Schweizer Softwarehaus gewinnt kanadische Vancity als Kundin
SPI-Wert Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Temenos von vor einem Jahr abgeworfen
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Temenos AG
|
16:29
|Temenos Aktie News: Temenos verzeichnet am Dienstagnachmittag kaum Ausschläge (finanzen.ch)
|
12:29
|Temenos Aktie News: Temenos tendiert am Mittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
09:29
|Temenos Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Temenos (finanzen.ch)
|
30.10.26
|SIX-Handel: SPI notiert nachmittags im Plus (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Temenos-Aktie gewinnt: Einnahmen gesteigert - Gewinnprognose 2026 erhöht (AWP)
Analysen zu Temenos AG
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI beendet Handel nach Richtungssuche tiefer -- DAX schliesslich mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex etwas ermässigte. Die US-Börsen zeigen sich uneins. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.