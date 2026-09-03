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03.09.2026 16:29:00

Temenos Aktie News: Temenos am Nachmittag im Plus

Temenos Aktie News: Temenos am Nachmittag im Plus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Temenos. Das Papier von Temenos konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 2,0 Prozent auf 73,95 CHF.

Temenos
73.21 CHF 2.08%
Kaufen Verkaufen

Die Temenos-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 2,0 Prozent auf 73,95 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'195 Punkten notiert. Die Temenos-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 74,05 CHF aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 72,50 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 35'980 Temenos-Aktien umgesetzt.

Am 15.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 87,00 CHF an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Temenos-Aktie 17,65 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.07.2026 bei 59,20 CHF. Mit Abgaben von 19,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,73 USD. Im Vorjahr hatte Temenos 1,40 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Temenos am 22.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Temenos ein EPS von 1,93 CHF je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Temenos in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -5,75 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 222.48 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel waren 236.05 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 27.10.2026 dürfte Temenos Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 21.10.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Temenos-Aktie in Höhe von 4,48 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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