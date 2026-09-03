Temenos Aktie 1245391 / CH0012453913
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03.09.2026 12:29:00
Temenos Aktie News: Temenos am Donnerstagmittag stärker
Die Aktie von Temenos zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Temenos-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 73,65 CHF.
Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Temenos zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,6 Prozent auf 73,65 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'193 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Temenos-Aktie bisher bei 73,90 CHF. Bei 72,50 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via SIX SX 17'041 Temenos-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (87,00 CHF) erklomm das Papier am 15.01.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,13 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 23.07.2026 Kursverluste bis auf 59,20 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,62 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2025 erhielten Temenos-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,40 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,73 USD. Temenos liess sich am 22.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,80 CHF. Im letzten Jahr hatte Temenos einen Gewinn von 1,93 CHF je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Temenos in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -5,75 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 222.48 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel waren 236.05 Mio. CHF in den Büchern gestanden.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Temenos am 27.10.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 21.10.2027.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,48 USD je Temenos-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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