|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
02.11.2026 09:29:00
Temenos Aktie News: Temenos verteuert sich am Vormittag
Die Aktie von Temenos zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Temenos-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 78,70 CHF.
Das Papier von Temenos legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 78,70 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'744 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Temenos-Aktie sogar auf 78,80 CHF. Bei 77,90 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via SIX SX 4'583 Temenos-Aktien gekauft oder verkauft.
Der Anteilsschein kletterte am 15.01.2026 auf bis zu 87,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Temenos-Aktie 10,55 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.07.2026 bei 59,20 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Temenos-Aktie 24,78 Prozent sinken.
Nachdem Temenos seine Aktionäre 2025 mit 1,40 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,81 USD je Aktie ausschütten. Am 22.07.2026 legte Temenos die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Temenos hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,80 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,52 CHF je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Temenos mit einem Umsatz von insgesamt 222.48 Mio. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 206.88 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren, um 7,54 Prozent gesteigert.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 23.02.2027 erwartet. Schätzungsweise am 25.04.2028 dürfte Temenos die Q1 2028-Finanzergebnisse präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,39 USD je Temenos-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Temenos-Aktie
Temenos-Aktie gewinnt: Einnahmen gesteigert - Gewinnprognose 2026 erhöht
Temenos-Aktie wenig bewegt: Schweizer Softwarehaus gewinnt kanadische Vancity als Kundin
SPI-Wert Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Temenos von vor einem Jahr abgeworfen
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Temenos AG
|
09:29
|Temenos Aktie News: Temenos verteuert sich am Vormittag (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Temenos Aktie News: Temenos am Nachmittag freundlich (finanzen.ch)
|
30.10.26
|SIX-Handel: SPI notiert nachmittags im Plus (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Temenos Aktie News: Temenos tendiert am Freitagmittag fester (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Temenos-Aktie gewinnt: Einnahmen gesteigert - Gewinnprognose 2026 erhöht (AWP)
|
28.10.26
|SPI-Handel aktuell: SPI startet im Minus (finanzen.ch)
|
27.10.26
|Temenos-Aktie wenig bewegt: Schweizer Softwarehaus gewinnt kanadische Vancity als Kundin (AWP)
|
27.10.26
|SPI-Wert Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Temenos von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu Temenos AG
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: SMI schwächer -- DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt gibt im Montagshandel nach, wogegen der deutsche Leitindex Zuwächse verzeichnet. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.