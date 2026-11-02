Temenos Aktie News: Temenos verteuert sich am Vormittag

Das Papier von Temenos legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 78,70 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'744 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Temenos-Aktie sogar auf 78,80 CHF. Bei 77,90 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via SIX SX 4'583 Temenos-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 15.01.2026 auf bis zu 87,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Temenos-Aktie 10,55 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.07.2026 bei 59,20 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Temenos-Aktie 24,78 Prozent sinken.

Nachdem Temenos seine Aktionäre 2025 mit 1,40 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,81 USD je Aktie ausschütten. Am 22.07.2026 legte Temenos die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Temenos hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,80 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,52 CHF je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Temenos mit einem Umsatz von insgesamt 222.48 Mio. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 206.88 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren, um 7,54 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 23.02.2027 erwartet. Schätzungsweise am 25.04.2028 dürfte Temenos die Q1 2028-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,39 USD je Temenos-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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