Temenos Aktie News: Temenos fällt am Nachmittag

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 2,1 Prozent auf 76,80 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'839 Punkten steht. In der Spitze fiel die Temenos-Aktie bis auf 76,45 CHF. Bei 77,90 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Temenos-Aktien beläuft sich auf 37'795 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (87,00 CHF) erklomm das Papier am 15.01.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,28 Prozent über dem aktuellen Kurs der Temenos-Aktie. Am 23.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 59,20 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,81 USD. Im Vorjahr hatte Temenos 1,40 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Temenos am 22.07.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,80 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,52 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 222.48 Mio. CHF ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 206.88 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Temenos am 23.02.2027 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2028-Kennzahlen am 25.04.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,39 USD je Aktie in den Temenos-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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