Temenos Aktie News: Anleger schicken Temenos am Montagmittag auf rotes Terrain

Um 12:28 Uhr rutschte die Temenos-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 1,0 Prozent auf 77,70 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'825 Punkten steht. Die Temenos-Aktie sank bis auf 77,60 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 77,90 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 20'648 Temenos-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 15.01.2026 auf bis zu 87,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Temenos-Aktie derzeit noch 11,97 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 59,20 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,81 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Temenos-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,81 USD belaufen. Temenos liess sich am 22.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,80 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Temenos 0,52 CHF je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 222.48 Mio. CHF vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 206.88 Mio. CHF in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.02.2027 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2028 rechnen Experten am 25.04.2028.

In der Temenos-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,39 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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