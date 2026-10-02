Temenos Aktie News: Temenos zeigt sich am Vormittag fester

Das Papier von Temenos legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,8 Prozent auf 67,15 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'342 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Temenos-Aktie bei 67,30 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 66,95 CHF. Bisher wurden heute 2'592 Temenos-Aktien gehandelt.

Am 15.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 87,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 29,56 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Temenos-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.07.2026 (59,20 CHF). Abschläge von 11,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 1,40 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,79 USD je Temenos-Aktie. Temenos veröffentlichte am 22.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,80 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,93 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -5,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 236.05 Mio. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 222.48 Mio. CHF.

Am 27.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Temenos veröffentlicht werden. Am 21.10.2027 wird Temenos schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,45 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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