Temenos Aktie 1245391 / CH0012453913
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02.10.2026 16:29:00
Temenos Aktie News: Temenos zeigt sich am Freitagnachmittag freundlich
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Temenos. Zuletzt konnte die Aktie von Temenos zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 66,90 CHF.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 66,90 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'438 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Temenos-Aktie bis auf 67,75 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 66,95 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 32'585 Temenos-Aktien.
Bei 87,00 CHF erreichte der Titel am 15.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 30,04 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Temenos-Aktie. Am 23.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 59,20 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Temenos-Aktie liegt somit 13,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2025 1,40 CHF an Temenos-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,79 USD aus. Am 22.07.2026 hat Temenos die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,80 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Temenos 1,93 CHF je Aktie eingenommen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -5,75 Prozent zurück. Hier wurden 222.48 Mio. CHF gegenüber 236.05 Mio. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Temenos wird am 27.10.2026 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Temenos rechnen Experten am 21.10.2027.
Experten gehen davon aus, dass Temenos im Jahr 2026 4,45 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Temenos am 02.10.2026
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