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02.10.2026 12:29:00

Temenos Aktie News: Temenos präsentiert sich am Mittag fester

Temenos Aktie News: Temenos präsentiert sich am Mittag fester

Die Aktie von Temenos gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Temenos-Papiere zuletzt 1,6 Prozent.

Temenos
66.13 CHF 2.26%
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Die Temenos-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 67,65 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'406 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Temenos-Aktie bis auf 67,65 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 66,95 CHF. Zuletzt wechselten 15'602 Temenos-Aktien den Besitzer.

Am 15.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 87,00 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,60 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 23.07.2026 auf bis zu 59,20 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Temenos-Aktie 14,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,79 USD, nach 1,40 CHF im Jahr 2025. Am 22.07.2026 äusserte sich Temenos zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,80 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 1,93 CHF je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -5,75 Prozent auf 222.48 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 236.05 Mio. CHF gelegen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 27.10.2026 erwartet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 21.10.2027.

Experten gehen davon aus, dass Temenos im Jahr 2026 4,45 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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