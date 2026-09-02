Temenos Aktie 1245391 / CH0012453913
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02.09.2026 09:29:00
Temenos Aktie News: Temenos am Vormittag mit Verlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Temenos. Die Temenos-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 71,90 CHF.
Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 71,90 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'145 Punkten notiert. Die Temenos-Aktie gab in der Spitze bis auf 71,45 CHF nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 71,70 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 6'140 Temenos-Aktien umgesetzt.
Bei 87,00 CHF erreichte der Titel am 15.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Temenos-Aktie liegt somit 17,36 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 59,20 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Temenos-Aktie liegt somit 21,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 erhielten Temenos-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,40 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,73 USD. Am 22.07.2026 legte Temenos die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 CHF gegenüber 1,93 CHF im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -5,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 222.48 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 236.05 Mio. CHF in den Büchern gestanden.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Temenos wird am 27.10.2026 gerechnet. Schätzungsweise am 21.10.2027 dürfte Temenos die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
In der Temenos-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,48 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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