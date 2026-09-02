Temenos Aktie News: Temenos am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Temenos-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 71,90 CHF nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'153 Punkten steht. Der Kurs der Temenos-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 71,45 CHF nach. Den Handelstag beging das Papier bei 71,70 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 35'669 Temenos-Aktien umgesetzt.

Bei 87,00 CHF markierte der Titel am 15.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Temenos-Aktie 21,00 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.07.2026 Kursverluste bis auf 59,20 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 17,66 Prozent könnte die Temenos-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,73 USD, nach 1,40 CHF im Jahr 2025. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Temenos am 22.07.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,80 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 1,93 CHF je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Temenos mit einem Umsatz von insgesamt 222.48 Mio. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 236.05 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren, um -5,75 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 27.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Temenos möglicherweise am 21.10.2027 präsentieren.

Experten taxieren den Temenos-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,48 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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