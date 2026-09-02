Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’359 0.2%  SPI 20’184 0.2%  Dow 53’062 0.6%  DAX 25’839 -0.5%  Euro 0.9425 0.0%  EStoxx50 6’362 -0.1%  Gold 4’387 1.3%  Bitcoin 62’814 -0.2%  Dollar 0.8131 0.0%  Öl 95.3 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Roche149905998Nestlé3886335Novartis1200526Amrize143013422Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Rohstoffe im August 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
US-Aktien im Fokus: So investierte die Commerzbank im zweiten Quartal 2026
Broadcom-Aktie rutscht ab: US-Chipkonzern legt Quartalszahlen vor - Erwartungen verpasst
Bitcoin, Ether & Co. im August 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Q2-US-Portfolio von Zurich Insurance: Kräftige Aufstockungen bei Aktien von AMD und Eli Lilly, Verkäufe bei Microsoft
Suche...
ETF Sparplan

Temenos Aktie 1245391 / CH0012453913

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

02.09.2026 16:29:00

Temenos Aktie News: Temenos am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

Temenos Aktie News: Temenos am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Temenos gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Temenos-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 71,90 CHF.

Temenos
71.72 CHF -0.04%
Kaufen Verkaufen

Die Temenos-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 71,90 CHF nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'153 Punkten steht. Der Kurs der Temenos-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 71,45 CHF nach. Den Handelstag beging das Papier bei 71,70 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 35'669 Temenos-Aktien umgesetzt.

Bei 87,00 CHF markierte der Titel am 15.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Temenos-Aktie 21,00 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.07.2026 Kursverluste bis auf 59,20 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 17,66 Prozent könnte die Temenos-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,73 USD, nach 1,40 CHF im Jahr 2025. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Temenos am 22.07.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,80 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 1,93 CHF je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Temenos mit einem Umsatz von insgesamt 222.48 Mio. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 236.05 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren, um -5,75 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 27.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Temenos möglicherweise am 21.10.2027 präsentieren.

Experten taxieren den Temenos-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,48 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Temenos-Aktie

SPI-Wert Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Temenos-Investment von vor einem Jahr eingefahren

SPI-Titel Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Temenos von vor 10 Jahren eingebracht

SPI-Papier Temenos-Aktie: So viel Verlust hätte ein Temenos-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.165 18.06.2027 154750602
Long 12.4609 18.12.2026 153812505
Long 143.3 18.12.2026 155739244
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.9902 10.65 159232243
Long 11.464 4.86 157689184
Long 17.9125 1.68 159690635
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.8238 10.55 155101789
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -36.64 145140207
Long 8 -11.95 153255071
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?

Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Temenos AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Temenos AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? BX Morningcall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

02.09.26 Logo WHS Den ES Future profitabel handeln. Live Trading heute ab 14:45 Uhr
02.09.26 Novartis hält SMI in der Spur
02.09.26 Marktüberblick: Versicherer gesucht
02.09.26 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Unter 26‘000 Punkten
01.09.26 Julius Bär: 12.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Rheinmetall AG
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
31.08.26 Bitcoin: Was die Rally der vergangenen Woche wirklich verändert
27.08.26 ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? BX Morningcall mit François Bloch
25.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.60% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Kühne + Nagel, Logitech, Roche
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’933.14 19.64 SNQBQU
Short 15’227.22 13.85 SRBCQU
Short 15’793.50 8.93 SG5BQU
SMI-Kurs: 14’358.73 02.09.2026 17:30:00
Long 13’758.98 19.91 SYB31U
Long 13’450.01 13.99 SHB7NU
Long 12’857.59 8.90 BSUBWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Temenos am 02.09.2026

Chart

Meistgelesene Nachrichten

Partners Group-Aktie bricht ein: Gewinnrückgang und CEO-Wechsel angekündigt
Rheinmetall-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Buy-Bewertung bekannt
Bewegung in den Top 10: So veränderte die Deutsche Bank ihr US-Aktiendepot
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Broadcom-Aktie rutscht ab: US-Chipkonzern legt Quartalszahlen vor - Erwartungen verpasst
Q2-US-Portfolio von Zurich Insurance: Kräftige Aufstockungen bei Aktien von AMD und Eli Lilly, Verkäufe bei Microsoft
UBS-Aktie im Plus: Konzern startet Rückkaufprogramm für neun Bonds
Montagshandel in New York: Dow Jones fällt letztendlich zurück
Novartis-Aktie in Grün: Rückschlag bei Autoimmun-Zelltherapie nach Todesfällen - Primäre Ziele bei MS-Medikament erreicht
Siemens Energy-Analyse: JP Morgan Chase & Co. stuft Aktie mit Overweight ein

Top-Rankings

NVIDIA als Investor: Depotwert in Q2 mehr als verdreifacht
2. Quartal 2026: NVIDIA setzt auf diese US-Aktien
Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
UBS: Diese US-Aktien befinden sich im zweiten Quartal 2026 im Depot
Einblick ins Portfolio
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Q2-US-Portfolio von Zurich Insurance: Kräftige Aufstockungen bei Aktien von AMD und Eli Lilly, Verkäufe bei Microsoft
Wie gewohnt hat die Zurich Insurance Group auch im zweiten Quartal 2026 ihr US-Aktiendepot veröf ...
Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.