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Temenos Aktie 1245391 / CH0012453913

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02.09.2026 12:29:00

Temenos Aktie News: Temenos reagiert am Mittag positiv

Temenos Aktie News: Temenos reagiert am Mittag positiv

Die Aktie von Temenos zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Temenos-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 72,40 CHF.

Temenos
71.60 CHF -0.21%
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Das Papier von Temenos legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 72,40 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'091 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Temenos-Aktie bisher bei 72,45 CHF. Bei 71,70 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Temenos-Aktie belief sich zuletzt auf 20'862 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.01.2026 bei 87,00 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Temenos-Aktie 20,17 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 59,20 CHF. Dieser Wert wurde am 23.07.2026 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Temenos-Aktie 18,23 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Temenos-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,73 USD aus. Temenos gewährte am 22.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,80 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Temenos noch ein Gewinn pro Aktie von 1,93 CHF in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -5,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 222.48 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 236.05 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 27.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Temenos dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 21.10.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,48 USD je Temenos-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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