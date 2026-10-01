Temenos Aktie News: Temenos am Donnerstagvormittag mit roten Vorzeichen

Die Temenos-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 65,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'456 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Temenos-Aktie bis auf 64,80 CHF. Mit einem Wert von 65,70 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8'781 Temenos-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (87,00 CHF) erklomm das Papier am 15.01.2026. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,85 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.07.2026 bei 59,20 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,79 USD. Im Vorjahr hatte Temenos 1,40 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Temenos am 22.07.2026 vor. Temenos hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,80 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,93 CHF je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -5,75 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 222.48 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 236.05 Mio. CHF US-Dollar umgesetzt.

Die Temenos-Bilanz für Q3 2026 wird am 27.10.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 21.10.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Temenos einen Gewinn von 4,45 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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