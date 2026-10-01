Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’623 -1.5%  SPI 19’331 -1.4%  Dow 50’791 -0.2%  DAX 24’939 -1.0%  Euro 0.9332 -1.4%  EStoxx50 6’175 -1.5%  Gold 4’169 0.3%  Bitcoin 69’898 0.1%  Dollar 0.8304 -0.6%  Öl 101.3 -2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Holcim1221405Zurich Insurance1107539Novartis1200526
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Mega-Fusion voraus? Warum Dan Ives die Aktien von SpaceX und Tesla vereint sieht
Aktien von Meta, Amazon & Co.: Experte rechnet mit Investitionen bis zu eine Billion US-Dollar in KI-Infrastruktur
Roche-Aktie stabil: Konzern erzielt mit Giredestrant positive Daten bei fortgeschrittenem Brustkrebs
Beiersdorf-Analyse: Halten-Bewertung von DZ BANK für Aktie
UBS-Aktie leichter: Investor Artisan Partners fordert Bank-Wegzug aus der Schweiz
Suche...
Plus500 Depot

Temenos Aktie 1245391 / CH0012453913

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

01.10.2026 09:29:00

Temenos Aktie News: Temenos am Donnerstagvormittag mit roten Vorzeichen

Temenos Aktie News: Temenos am Donnerstagvormittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Temenos. Die Temenos-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 65,00 CHF abwärts.

Temenos
64.67 CHF -1.94%
Kaufen Verkaufen

Die Temenos-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 65,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'456 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Temenos-Aktie bis auf 64,80 CHF. Mit einem Wert von 65,70 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8'781 Temenos-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (87,00 CHF) erklomm das Papier am 15.01.2026. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,85 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.07.2026 bei 59,20 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,79 USD. Im Vorjahr hatte Temenos 1,40 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Temenos am 22.07.2026 vor. Temenos hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,80 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,93 CHF je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -5,75 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 222.48 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 236.05 Mio. CHF US-Dollar umgesetzt.

Die Temenos-Bilanz für Q3 2026 wird am 27.10.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 21.10.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Temenos einen Gewinn von 4,45 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Temenos-Aktie

SPI-Titel Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Temenos von vor einem Jahr eingefahren

SPI-Titel Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Temenos von vor 10 Jahren eingebracht

SPI-Wert Temenos-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Temenos von vor 5 Jahren bedeutet

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4444 18.06.2027 159689946
Long 12.1818 17.12.2027 151874134
Long 266.6 18.12.2026 147391584
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2054 10.80 159013204
Long 11.6522 5.29 159232244
Long 13.33 4.40 159232243
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.0909 11.95 157924956
Short 9.5214 6.05 160910232
Short 16.75 1.95 161114169
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -31.88 145140207
Long 8 -19.52 159012613
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Temenos AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Temenos AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch

Inside Trading & Investment

18:12 Logo WHS Micron nach Zahlen: Gewinn explodiert – warum zögert die Aktie?
16:47 UBS Logo ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
15:00 El Niño und Rohstoffe: Wenn das Wetter die Märkte bewegt
14:45 Julius Bär: 14.75% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (57.5%) auf COSMO N.V.
14:37 SMI verliert Kontakt nach oben
09:32 Marktüberblick: CTS Eventim unter Druck, Nikkei haussiert, Micron erfreut
28.09.26 KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’266.82 19.90 S3B1TU
Short 14’532.41 13.69 SGBK2U
Short 15’068.89 8.92 S5ZB0U
SMI-Kurs: 13’622.85 01.10.2026 17:30:31
Long 13’092.02 18.44 S4BF7U
Long 12’842.98 13.83 BSUI2U
Long 12’239.76 8.95 SMABBU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Roche-Aktie tiefrot: Chugai stoppt Entwicklung von Roche-Wirkstoff gegen Adipositas
3. Quartal 2026: Die Gewinner und Verlierer des SMI im abgelaufenen Jahresviertel
Micron Technology Aktie News: Micron Technology verteuert sich am Abend
UBS-Aktie leichter: Investor Artisan Partners fordert Bank-Wegzug aus der Schweiz
Führungswechsel bei Rieter - Lippuner wird neuer CEO - Aktie im Plus
Partners Group-Aktie springt an: EU-Kommission genehmigt Übernahme von AVK
Micron Technology Profit Climbs In Q4
Santhera-Aktie steigt: Umsatz mehr als verdoppelt – Verlust deutlich reduziert
Home Depot Aktie News: Home Depot verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge
ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in voestalpine von vor 3 Jahren eingefahren

Top-Rankings

3. Quartal 2026: Die Gewinner und Verlierer des SMI im abgelaufenen Jahresviertel
Das vergangene Quartal hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten s ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
3. Quartal 2026: So schnitten die DAX-Werte im vergangenen Quartal ab
So bewegten sich die Einzelwerte des DAX im abgelaufenen Jahresviertel.
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
September 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der September 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.