Temenos Aktie News: Temenos verteuert sich am Nachmittag

Um 16:28 Uhr sprang die Temenos-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 67,15 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'393 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Temenos-Aktie bei 67,40 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 65,70 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 49'193 Temenos-Aktien den Besitzer.

Bei 87,00 CHF erreichte der Titel am 15.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Temenos-Aktie damit 22,82 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.07.2026 bei 59,20 CHF. Derzeit notiert die Temenos-Aktie damit 13,43 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Temenos-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,79 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Temenos 1,40 CHF aus. Am 22.07.2026 lud Temenos zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,80 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,93 CHF je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 222.48 Mio. CHF – eine Minderung von -5,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 236.05 Mio. CHF eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2026 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 21.10.2027.

Den erwarteten Gewinn je Temenos-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,45 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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