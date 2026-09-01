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01.09.2026 09:29:00

Temenos Aktie News: Temenos am Dienstagvormittag schwächer

Temenos Aktie News: Temenos am Dienstagvormittag schwächer

Die Aktie von Temenos gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Temenos-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Minus bei 73,45 CHF.

Temenos
74.12 CHF -0.13%
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Das Papier von Temenos gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 73,45 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'152 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Temenos-Aktie bis auf 73,35 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 74,45 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 5'978 Temenos-Aktien den Besitzer.

Am 15.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 87,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 18,45 Prozent Plus fehlen der Temenos-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.07.2026 bei 59,20 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,40 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,73 USD. Im Vorjahr erhielten Temenos-Aktionäre 1,40 CHF je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Temenos am 22.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,80 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,93 CHF je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 222.48 Mio. CHF in den Büchern – ein Minus von -5,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Temenos 236.05 Mio. CHF erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Temenos wird am 27.10.2026 gerechnet. Temenos dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 21.10.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Temenos ein EPS in Höhe von 4,48 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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