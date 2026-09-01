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Temenos Aktie 1245391 / CH0012453913

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01.09.2026 16:29:00

Temenos Aktie News: Temenos am Nachmittag im Minusbereich

Temenos Aktie News: Temenos am Nachmittag im Minusbereich

Die Aktie von Temenos gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 2,4 Prozent auf 72,65 CHF.

Temenos
71.74 CHF -3.32%
Kaufen Verkaufen

Die Temenos-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 2,4 Prozent auf 72,65 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'129 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Temenos-Aktie bis auf 72,30 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 74,45 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 56'071 Temenos-Aktien.

Bei 87,00 CHF markierte der Titel am 15.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,75 Prozent hinzugewinnen. Am 23.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 59,20 CHF. Der aktuelle Kurs der Temenos-Aktie ist somit 18,51 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Temenos-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,40 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,73 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Temenos am 22.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,80 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,93 CHF je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Temenos in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -5,75 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 222.48 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel waren 236.05 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 27.10.2026 dürfte Temenos Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 21.10.2027 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,48 USD je Temenos-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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