Temenos-Aktie in Grün: Interswitch als Kunden in Afrika gewonnen

Die Handelsgruppe Interswitch will mit Unterstützung von Temenos digitale Bankdienstleistungen in Afrika voranbringen.

Dazu wird Interswitch Temenos-Technologie für Cloud- und On-Premises-Services in mehreren afrikanischen Ländern einsetzen, wie Temenos am Donnerstag mitteilte. Das Ziel sei es, Banken und Finanzinstitute bei der Modernisierung ihrer Plattformen zu unterstützen.

Die Temenos-Aktie gewinnt im Schweizer Handel zeitweise 1,16 Prozent auf 69,70 Franken.

cf/hr

Genf (awp)