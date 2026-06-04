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04.06.2026 09:31:37
Temenos-Aktie in Grün: Interswitch als Kunden in Afrika gewonnen
Temenos hat einen Kunden in Afrika gewonnen.
Dazu wird Interswitch Temenos-Technologie für Cloud- und On-Premises-Services in mehreren afrikanischen Ländern einsetzen, wie Temenos am Donnerstag mitteilte. Das Ziel sei es, Banken und Finanzinstitute bei der Modernisierung ihrer Plattformen zu unterstützen.
Die Temenos-Aktie gewinnt im Schweizer Handel zeitweise 1,16 Prozent auf 69,70 Franken.
cf/hr
Genf (awp)
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