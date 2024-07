Temenos-Aktie gibt trotzdem ab: Temenos startet mit Tech Mahindra neuen Service für EMIs

Dieses richtet sich insbesondere an E-Geld-Institute (EMIs) in Grossbritannien und Europa, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag.

Das neue Angebot soll den Kunden eine kosteneffiziente, skalierbare und sichere Bankplattform bieten und es ermöglichen, den Betrieb schnell mit einer Reihe von vorkonfigurierten Funktionen aufzunehmen.

Temenos-Aktien geben an der SIX zwischenzeitlich um 0,40 Prozent nach auf 62,25 Schweizer Franken.

dm/ra

Genf (awp)