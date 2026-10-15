Temenos-Aktie gefragt: US-Kreditgenossenschaft wird Kunde

Die Kreditgenossenschaft Sound Credit Union aus dem Bundesstaat Washington setzt künftig auf eine cloudbasierte Lösung von Temenos für das Forderungsmanagement.

Die Genossenschaft habe sich nach einer umfassenden Prüfung für die Software "Temenos Collections" entschieden, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Damit sollen unter anderem die Effizienz bei der Bearbeitung ausstehender Forderungen sowie die Datenqualität verbessert werden.

Sound Credit Union zählt mit über 183'000 Kunden und 26 Geschäftsstellen zu den grösseren Kreditgenossenschaften im Bundesstaat Washington. Finanzielle Einzelheiten der Vereinbarung wurden nicht genannt.

Zeitweise steigt die Temenos-Aktie im Schweizer Handel um 1,47 Prozent auf 72,25 Franken.

yz/tp

Genf (awp)