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Drittes Quartal 27.10.2026 20:42:37

Temenos-Aktie: Einnahmen gesteigert - Gewinnprognose 2026 erhöht

Temenos-Aktie: Einnahmen gesteigert - Gewinnprognose 2026 erhöht

Temenos hat im dritten Quartal mit dem Verkauf von Bankensoftware mehr eingenommen als im Jahr zuvor.

Beim Gewinn hat der Software-Hersteller die Markterwartungen übertroffen.

In den Monaten von Juli bis September 2026 erreichte der Umsatz 292,8 Millionen US-Dollar, wie Temenos am Dienstagabend mitteilte. Das waren 13 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Die wichtigen Lizenzeinnahmen für Software stiegen um 23 Prozent auf 121,8 Millionen Dollar.

Der bereinigte Betriebsgewinn EBIT stieg um 29 Prozent auf 109,3 Millionen. Analysten hatten lediglich mit 99,9 Millionen gerechnet. Die entsprechende Marge erhöhte sich auf 37,3 Prozent von 32,7 Prozent im Vorjahr. Unter dem Strich blieb ein Gewinn pro Aktie von 1,23 Dollar (+32%). Bei den bereinigten Zahlen werden unter anderem Kosten für aktienbasierte Vergütungsprogramme herausgerechnet.

Während Temenos die Mittelfristziele bis 2028 bestätigte, erhöhte die Genfer Gesellschaft die Jahresprognose teilweise: Für 2026 rechnet Temenos nun mit einem EBIT-Wachstum von rund 12 Prozent nach zuvor rund 9 Prozent zu konstanten Währungen. Für das Ergebnis je Aktie geht das Unternehmen von einem Wachstum auf ausgewiesener Basis von rund 10 Prozent aus nach zuvor rund 7 Prozent.

Bei den Lizenzeinnahmen für Software (Abos und SaaS) rechnet es 2026 derweil weiterhin mit einem Anstieg um rund 9 Prozent zu konstanten Währungen. Mittelfristig soll der EBIT rund 480 Millionen Dollar erreichen. Der freie Cashflow wird mit rund 410 Millionen erwartet.

Die Integration von Additiv schreite derweil gut voran, heisst es. Die Übernahme werde voraussichtlich keine Auswirkungen auf die EBIT- und EPS-Prognose für 2026 haben, so Temenos.

Die Anfang Juni angekündigte Übernahme des Zürcher Fintechs war Mitte Juli abgeschlossen worden. Additiv bietet Banken und Vermögensverwaltern Software für die Entwicklung und Steuerung von Vermögensverwaltungsangeboten.

ys/cf

Genf (awp)

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