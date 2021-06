Temenos accélère la modernisation de la plate-forme de transactions bancaires de l'une des plus importantes banques mondiales, la Société Générale, en Europe et en Asie

Temenos fournira aux activités de paiement et de gestion de trésorerie de la Société Générale une plate-forme unifiée et « cloud-native » pour la gestion des comptes en Europe et en Asie, ainsi que des services de paiement pour les entreprises et les institutions financières en Asie

Avec Temenos, la Société Générale adoptera la norme ISO 20022 pour la messagerie des paiements et se conformera aux systèmes de paiement internationaux dans de multiples juridictions

GENÈVE, 16 juin 2021 /PRNewswire/ -- Temenos (SIX : TEMN), éditeur de logiciels bancaires, a annoncé aujourd'hui que Société Générale, l'une des plus grandes banques d'Europe par le total des actifs, a choisi Temenos pour moderniser les systèmes de gestion de compte et de paiement pour ses activités de Global Transaction Banking en Europe et en Asie.

Le Global Transaction Banking est une activité importante. Selon McKinsey, le secteur génère 1 trillion de dollars de revenus chaque année et représente 40 % de l'ensemble des revenus bancaires mondiaux.

Société Générale est un leader mondial du secteur, offrant une gamme complète et intégrée de services pour répondre aux besoins opérationnels et de transactions quotidiennes de ses clients corporatifs et institutionnels.

Face à une révolution technologique qui remodèle les attentes des clients et le paysage concurrentiel, la plate-forme technologique agile de Temenos permettra à Société Générale de proposer des produits et services bancaires d'entreprise sophistiqués avec des expériences numériques pour rester en tête de la courbe.

Société Générale remplacera les anciens systèmes existants par la plate-forme bancaire « cloud native » de Temenos dans 13 pays d'Europe et d'Asie, dans le cadre d'un plan de transformation stratégique visant à offrir de nouveaux services bancaires transactionnels mondiaux différenciés et à stimuler la croissance.

En s'appuyant sur les riches fonctionnalités de la banque d'entreprise de Temenos Transact, Société Générale vise à renforcer son offre de produits et de services, cherchant à la fois à mieux répondre aux besoins de ses clients et à soutenir un segment identifié comme un secteur de croissance clé à l'avenir.

Temenos Payments fournira le moteur de paiement pour les transactions financières dans tous les pays d'Asie. Grâce à cette plate-forme de nouvelle génération, les entités internationales de la banque seront prêtes pour la norme ISO 20022 au niveau national et international. Et la banque bénéficiera de l'agilité et de la flexibilité nécessaires pour traiter les paiements provenant de n'importe quel canal, externe ou interne, avec différents formats de messages ou de fichiers, le tout en temps réel.

La technologie « cloud-native » Temenos permettra à la Société Générale d'adopter une mise en œuvre hybride avec le logiciel Temenos dans ses centres de données ou dans le cloud, tous fonctionnant à partir du même code source. L'utilisation d'une plate-forme unifiée pour la gestion des comptes et les paiements dans toutes les régions du monde devrait permettre d'accroître considérablement l'efficacité et la souplesse opérationnelles tout en réduisant les coûts et les risques.

Philippe Morère, CIO mondial et COO adjoint, Société Générale Global Business & Investor Solutions, a déclaré : « Temenos est une solution éprouvée qui offre la fonctionnalité et l'agilité nécessaires pour offrir une meilleure expérience bancaire à nos clients, avec l'évolutivité et la performance nécessaires pour soutenir la croissance future.

« L'un des grands avantages de Temenos est la possibilité d'exploiter une plate-forme unifiée sur site ou sur le cloud, en fournissant des services qui peuvent être facilement intégrés à notre plateforme numérique B2B SG Markets. Quant à l'Asie, la plate-forme unifiée de Temenos pour les services bancaires de base et les paiements dans toutes les régions géographiques nous aidera à optimiser l'efficacité du traitement et à améliorer les innovations en matière de services pour nos clients de la banque transactionnelle. »

Max Chuard, PDG de Temenos, a ajouté : « Nous sommes fiers de nous associer à une banque de premier niveau aussi prestigieuse pour accélérer sa transformation numérique. Avec la technologie « cloud-native » et « API-first » de Temenos, la banque peut innover avec rapidité, facilité et efficacité pour répondre aux besoins évolutifs de ses clients de la banque transactionnelle mondiale. Cette modernisation stratégique permettra à l'infrastructure technologique de la banque d'être à l'épreuve du temps et de passer au cloud à son propre rythme. Le fait d'avoir été sélectionné par la Société Générale pour cet important projet démontre notre leadership technologique et notre vision commune de l'amélioration des services bancaires. »

L'architecture de Temenos est basée sur une interface API ouverte. Elle permet aux données de circuler entre les lignes fonctionnelles d'une banque d'entreprise, des paiements à la gestion de la trésorerie, ce qui permet des gains d'efficacité et une réduction du coût total de possession grâce à la consolidation des systèmes et à de nouveaux modèles commerciaux. Forrester a reconnu l'investissement et l'innovation de Temenos, et la plate-forme a été nommée leader dans « The Forrester Wave™ : Digital Banking Processing Platforms (Corporate Banking), Q3 2020. » Temenos Payments est également reconnu comme un leader dans le MarketScape d'IDC pour les plates-formes de paiement intégrées dans le monde entier et classé numéro 1 des systèmes de paiement les plus vendus dans le Sales League Table d'IBS Intelligence au cours des trois dernières années.

