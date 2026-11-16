Tembo Global Industries stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Tembo Global Industries präsentierte in der am 13.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1.35 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1.42 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2.32 Milliarden INR – eine Minderung von 5.63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.45 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch