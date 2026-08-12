TelyRx öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

TelyRx liess sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat TelyRx die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

TelyRx hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.13 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.090 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.ch