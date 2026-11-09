TELUS präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

TELUS präsentierte in der am 06.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.42 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das TELUS ein Ergebnis je Aktie von 0.320 CAD vermeldet.

TELUS hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.02 Milliarden CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0.93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.07 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch