Telus präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Telus hat am 06.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.42 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.320 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.02 Milliarden CAD – das entspricht einem Minus von 0.93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.07 Milliarden CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch