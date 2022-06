Telsa plant Stellen zu streichen und will einen 3:1-Aktiensplit

Nachdem Tesla-Chef Elon Musk seinen Mitarbeitern im Homeoffice mit dem Rausschmiss gedroht hatte, sorgt er nun für weitere Schlagzeilen. Aufgrund der schlechten Wirtschaftslage verhängt er offenbar einen Einstellungsstopp und plant Kündigungen. Ausserdem hat Tesla einen Aktiensplit in Höhe von 3:1 angekündigt und will sich damit mehr Flexibilität einräumen.

Ausserdem will er seinen ursprünglich für den 19. August geplanten Tesla-AI-Day auf 30. September verschieben. Geplant ist laut einer internen Mail an Tesla-Führungskräfte, die Belegschaft um rund zehn Prozent zu reduzieren. Er habe ein „sehr schlechtes Gefühl“, was die Wirtschaftsentwicklung angehe.

Erst am vergangenen Mittwoch hatte Musk für Schlagzeilen gesorgt gemacht, dass er seiner Belegschaft Homeoffice untersagt hatte. „Wenn jemand nicht erscheint, müssen wir davon ausgehen, dass diese Person das Unternehmen verlassen hat“, hiess es in dem Schreiben ohne freundliche Anrede mit der Betreffzeile „um superklar zu sein“. Tesla beschäftigte zum Ende 2021 gut 99.000 Mitarbeitende, nach knapp 80.000 in 2021. 2010 waren es knapp 900 gewesen.

Parallel dazu hatte Musk vor wenigen Stunden auf Twitter angekündigt, den Tesla AI Day auf den 30. September zu verschieben, da das Unternehmen bis dahin vielleicht ein funktionierender Optimus-Prototyp für seinen humanoiden Roboter habe. Diesen hatte Musk beim vergangenen Tesla-AI-Day im August 2021 angekündigt. Er soll allgemeine physische Aufgaben übernehmen, die für Menschen zu langweilig oder zu gefährlich sind.

Der geplante Aktiensplit von 3:1 wäre der zweite Aktiensplit von Tesla innerhalb weniger Jahre. Der Elektroautohersteller führte im August 2020 einen Aktiensplit im Verhältnis 5:1 durch und die Aktien sind seitdem um fast 40 Prozent gestiegen.

Tesla-Aktie bleibt im Rückwärtsgang

Die Aktie von Tesla hat in diesem Jahr rund 35 Prozent an Wert verloren und nähert sich wieder dem Jahrestief bei rund 623 Dollar. De Aktie scheiterte zuletzt am Widerstand bei 800 Dollar und verliert seitdem deutlich. Der MACD (Momentum) ist allerdings noch aufwärts gerichtet und stützt den Aktienkurs etwas. Der Seitwärtstrend seit Mai bleibt aktuell erhalten.

