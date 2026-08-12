Telos hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Telos hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.01 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0.130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Telos hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 47.7 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 32.72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 36.0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch