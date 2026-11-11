Telos gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Telos hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 0.06 USD. Im letzten Jahr hatte Telos einen Gewinn von -0.030 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7.31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 55.2 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 51.4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch