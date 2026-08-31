Tellhow SCI-Tech öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Tellhow SCI-Tech hat am 29.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.05 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.080 CNY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 1.00 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 897.6 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch