TELL me! - der Schweizer Trading Podcast: Nachlese NVIDIA - Bayer mit Lösungsansätzen

Börse aktuell - Live Ticker

Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Donnerstag etwas fester. Der deutsche Aktienmarkt notierte kaum verändert. An den US-amerikanischen Börsen stehen am Donnerstag unterschiedliche Vorzeichen an der Kurstafel. Die Aktienmärkte in Asien tendierten mehrheitlich abwärts.