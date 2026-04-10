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10.04.2026 17:03:14

Telix Pharmaceuticals Stock Gains 7% On FDA Acceptance Of Resubmitted NDA For TLX101-Px

Telix Pharmaceuticals
10.46 USD 6.95%
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(RTTNews) - Telix Pharmaceuticals Limited (TLX) shares rose 6.90 percent, gaining $0.68 to $10.46 on Friday, after the company announced that the U.S. Food and Drug Administration accepted its resubmitted New Drug Application for TLX101-Px.

The stock is currently trading at $10.46 compared with its previous close of $9.78, after opening at $10.10 on the Nasdaq. Shares traded between $10.10 and $10.71 during the session, with volume at 195,550 shares versus an average daily volume of 247,896.

The FDA acceptance includes a PDUFA target action date of September 11, 2026, for the investigational PET imaging agent designed to detect glioma, a form of brain cancer. The candidate has already received Fast Track and Orphan Drug designations, highlighting its potential to address unmet needs in neuro-oncology imaging. Telix's 52-week range is $6.28 to $20.00.

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
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Short 14’031.48 13.85 BY8SXU
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SMI-Kurs: 13’189.46 10.04.2026 17:22:55
Long 12’696.52 19.35 SKPBQU
Long 12’427.47 13.93 S9OBOU
Long 11’871.07 8.95 S9HB2U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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