Telia und Fleet Complete schliessen Partnerschaft, um intelligente Mobilitätslösungen auszubauen

Die Partnerschaft bringt eine Vielzahl intelligenter Mobilitätslösungen auf einer konsolidierten IoT-Plattform zusammen, um flottenbesitzenden Firmen in Dänemark zu helfen, durch höhere Effizienz in ihren Abläufen Kosten und Treibstoffemissionen zu senken.

KOPENHAGEN, Dänemark, 11. Juni 2020 /PRNewswire/ -- Telia Enterprise umfasst jetzt das Lösungspaket Fleet Complete® und erweitert damit die Möglichkeiten für dänische flottenbesitzende Firmen und Betriebe, die eine stärkere Senkung ihres Kraftstoffverbrauchs und ihrer Kosten anstreben und gleichzeitig nachhaltiger und wirtschaftlicher arbeiten wollen.

Unter dem Namen „Telia Fleet Management powered by Fleet Complete" wird Telia Lösungen für die Felder Flottenmanagement, Carsharing, Fahrtenbuch und Asset-Nachverfolgung auf den Markt bringen.

„Unser Ziel ist es, Firmen im aktuellen Markt einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, indem wir die innovativsten Telekommunikations- und IoT-Lösungen anbieten", so Mortimer Liebman, Director von Telia Enterprise in Dänemark. „Diese Partnerschaft bietet unseren gemeinsamen Kunden die Zuverlässigkeit eines erstklassigen Mobilfunkanbieters und führende Flottenmanagement-Lösungen, die zur Senkung des Kraftstoffverbrauchs, zu umweltfreundlicheren Abläufen und infolgedessen zu einer Reihe von Kosteneinsparungen beitragen."

Fleet Complete ist ein globaler Anbieter von Lösungen für vernetzte Fahrzeuge und mobile Arbeitskräfte und bedient weltweit über 600.000 Geschäftsabonnenten. Fleet Complete, das seinen Stammsitz im dänischen Ballerup hat, unterstützt heute lokale Geschäftsinhaber und Fuhrparkmanager dabei, ihre Produktivität zu steigern, effizientere Planungs- und Dispositionsentscheidungen zu treffen und ein Gleichgewicht zwischen Kostenmanagement und Margenverbesserung zu finden.

„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Telia, dem führenden Telekommunikationsunternehmen in Skandinavien", so Preben Rasmussen, Director des Bereichs „Nordic Sales" bei Fleet Complete. „Mit der wachsenden Nachfrage der Verbraucher nach Personalisierung steigt die Notwendigkeit, dass Flottenbetreiber sich über ihre Dienstleistungen differenzieren. Unsere vielfältigen Flottenlösungen, konsolidiert auf einer IoT-Plattform, helfen nicht nur, auf die speziellen Geschäftsanforderungen unserer Kunden einzugehen, sondern auch Grössenvorteile für nachhaltigere und rentablere Abläufe zu erzielen."

„Wir sind stolz darauf, Telia als unseren neuen Geschäftspartner in Dänemark zu haben", so Tony Lourakis, Chief Executive Officer von Fleet Complete. „Unsere beiden Unternehmen sind Innovationspartner, die eine ähnliche Vision davon haben, wie man Firmen im digitalen Zeitalter zum Erfolg verhelfen kann. Zusammen werden wir unseren Kunden helfen, mehr Agilität in ihren Abläufen zu erreichen und mutige Schritte in eine nachhaltige Zukunft zu unternehmen."

Informationen zu Telia

Wir sind die Telia Company, das Telekommunikationsunternehmen der neuen Generation, und wir sind begeistert von den vielen Chancen, die die Digitalisierung bietet. Wir wandeln neue Technologien in konkrete Produkte um, die das Leben unserer Kunden bunter, Firmen effizienter und die Gesellschaft noch intelligenter machen.

Wir sind jedoch nicht nur ein Telekommunikationsunternehmen. Wir sind eine Welt digitaler Erfahrungen und der Kommunikation mit Ihren Freunden, Ihrer Familie, Ihren Kollegen und Ihren Kunden.

Unsere etwa 20.800 talentierten Kollegen bedienen jeden Tag Millionen Kunden in einer der am stärksten vernetzten Regionen der Welt. Unser Netz ist die Drehscheibe für die dänische Digitalisierung. Dies bedeutet für uns sowohl eine Verantwortung als auch eine Chance, aktiv einen positiven Unterschied zu bewirken, indem wir zu auf Umweltschutz gerichtetem Wandel beitragen, Menschen miteinander vernetzen und es sicher machen, sich online zu bewegen. Wir tun dies, indem wir die vielen Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen und erforschen – zu unser aller Nutzen.

Lesen Sie noch mehr über uns – unter www.telia.dk.

Informationen zu Fleet Complete®

Fleet Complete® ist ein führender globaler Anbieter von Technologie für vernetzte Fahrzeuge, der geschäftskritische Lösungen für das Management von Fuhrparks, Assets und mobilen Arbeitskräften bereitstellt. Das Unternehmen betreut etwa 600.000 Abonnenten und über 40.000 Firmen und staatliche Organisationen in Kanada, den USA, Mexiko, Australien und Europa. Es unterhält wichtige Vertriebspartnerschaften mit AT&T in den USA und Mexiko, TELUS und Rogers in Kanada, Telstra in Australien, Telia in Dänemark, Cosmote in Griechenland und mit der Deutschen Telekom (T-Mobile) in mehreren europäischen Ländern. Fleet Complete pflegt starke OEM-Partnerschaften mit globalen Marktführern wie u. a. Cummins, Ford, General Motors, Mitsubishi Australia und Toyota. Es bleibt eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen weltweit und wurde mit zahlreichen Preisen für Innovation und Wachstum ausgezeichnet. Weitere Informationen finden Sie unter fleetcomplete.com.

