Telia et Fleet Complete s'associent pour étendre les solutions de mobilité intelligente

Le partenariat proposera une variété de solutions de mobilité intelligente sur une plate-forme IdO unique et consolidée pour aider les entreprises propriétaires de flottes au Danemark à réduire les coûts et les émissions de carburant en améliorant leur efficacité opérationnelle.

COPENHAGUE, Danemark, 11 juin 2020 /PRNewswire/ -- Telia Enterprise intègre désormais la suite de solutions Fleet Complete® pour étendre les capacités des entreprises danoises propriétaires de flottes et autres sociétés souhaitant réduire davantage la consommation de carburant et les coûts, tout en opérant de manière plus durable et économique.

Sous la dénomination Telia Fleet Management powered by Fleet Complete, Telia lancera des solutions de gestion de flotte, d'autopartage, de journal de kilométrage et de suivi des actifs.

« Notre objectif est de fournir aux entreprises un avantage concurrentiel sur le marché actuel en offrant aux clients les solutions télécom et IdO les plus innovantes », a déclaré le directeur de Telia Enterprise au Danemark, Mortimer Liebman. « Ce partenariat apporte à nos clients communs la fiabilité d'un opérateur mobile de première classe et des solutions de gestion de flotte avant-gardistes qui aident à réduire la consommation de carburant, à mener des activités plus respectueuses de l'environnement et, par conséquent, à réaliser un certain nombre d'économies », ajoute-t-il.

Fleet Complete est un fournisseur mondial de solutions de véhicules connectés et d'effectifs mobiles desservant plus de 600 000 abonnés professionnels à travers le monde. Son siège danois étant situé à Ballerup, Fleet Complete aide aujourd'hui les propriétaires d'entreprises locales et les gestionnaires de flotte à améliorer la productivité, à prendre des décisions de planification et distribution plus efficaces et à trouver un équilibre entre la gestion des coûts et l'amélioration des marges.

« Nous sommes ravis de nous associer à Telia, le leader des télécommunications en Scandinavie », a déclaré le directeur nordique des ventes de Fleet Complete, Preben Rasmussen. « Alors que la demande de personnalisation de la part des consommateurs ne cesse de croître, les entreprises exploitant des flottes doivent se distinguer encore plus par leurs services. Consolidées sur une seule plate-forme IdO, nos solutions de flotte diverses permettent non seulement de répondre aux besoins commerciaux uniques de nos clients, mais également de réaliser des économies d'échelle pour opérer de manière plus durable et rentable », ajoute-t-il.

« Nous sommes ravis de notre nouveau partenariat commercial avec Telia au Danemark », a déclaré le PDG de Fleet Complete, Tony Lourakis. « Ayant une vision commune d'aider les entreprises à prospérer à l'ère numérique, nos deux sociétés forment une alliance en matière d'innovation. Ensemble, nous aiderons nos clients à atteindre une plus grande agilité opérationnelle et à avancer à grands pas vers un avenir durable », ajoute-t-il.

À propos de Telia

Nous sommes Telia Company, l'opérateur de télécommunications de nouvelle génération, et nous sommes enthousiasmés par les nombreuses opportunités qu'offre la numérisation. Nous transformons les nouvelles technologies en produits concrets qui rendent la vie de nos clients plus colorée, les entreprises plus efficaces et la société encore plus intelligente.

En effet, nous sommes bien plus qu'une entreprise de télécommunications. Nous représentons un monde d'expériences numériques ainsi que la communication avec vos amis, votre famille, vos collègues et vos clients.

Nos quelque 20 800 collaborateurs talentueux servent quotidiennement des millions de clients dans l'une des régions les plus connectées du monde. Notre réseau constitue la plaque tournante de la numérisation danoise, ce qui nous donne à la fois une responsabilité et une opportunité de faire une différence positive dans la transition verte, et ce en connectant les gens et en facilitant la mobilité en ligne. Pour ce faire, nous exploitons et explorons les nombreuses possibilités de la numérisation pour les mettre au profit de tout le monde.

Pour plus d'informations sur notre entreprise, rendez-vous sur www.telia.dk

À propos de Fleet Complete®

Fleet Complete® est un fournisseur mondial de premier rang de technologies de véhicules connectés offrant des solutions essentielles de gestion de flottes, d'actifs et des effectifs mobiles. La société dessert environ 600 000 abonnés et plus de 40 000 entreprises et organismes publics au Canada, aux États-Unis, au Mexique, en Australie et dans toute l'Europe. Elle entretient des partenariats de distribution stratégiques avec AT&T aux États-Unis et au Mexique, TELUS et Rogers au Canada, Telstra en Australie, Telia au Danemark, Cosmote en Grèce et Deutsche Telekom (T-Mobile) dans plusieurs pays européens. Fleet Complete cultive de solides partenariats FEO avec des leaders du marché mondial comme Cummins, Ford, General Motors, Mitsubishi Australia et Toyota, entre autres. Ayant remporté de nombreux prix pour son innovation et sa croissance, elle demeure l'une des entreprises à la croissance la plus rapide au monde. Pour plus d'informations, rendez-vous sur fleetcomplete.com

