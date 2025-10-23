Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’614 -0.1%  SPI 17’351 -0.1%  Dow 46’590 -0.7%  DAX 24’151 -0.7%  Euro 0.9244 0.1%  EStoxx50 5’639 -0.8%  Gold 4’115 0.5%  Bitcoin 87’716 2.3%  Dollar 0.7971 0.2%  Öl 64.8 0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Volvo Cars-Aktie: Autobauer verdient operativ mehr als erwartet
Roche erhöht Gewinnziele für das Gesamtjahr
Gurit-Aktie: Weniger Umsatz nach neun Monaten
Goldpreis: Rebound nach jüngstem Kurssturz
TKMS-Aktie bereits fair bewertet? Deutsche Bank sieht kein weiteres Kurspotenzial
Suche...
23.10.2025 08:17:30

Telia Company Q3 Net Income Rises

(RTTNews) - Telia Company (TELIA.ST) reported third quarter total net income of 2.54 billion Swedish kronor compared to 2.51 billion kronor, prior year. EPS increased to 0.60 kronor from 0.59 kronor. Adjusted EBITDA was 8.46 billion kronor, up 4.4%.

Third quarter revenue was 19.9 billion kronor compared to 20.0 billion kronor, prior year, and increased 1.1% like for like. Service revenue increased 1.0% like for like driven by continued strong momentum in Sweden and the Baltics.

For 2025, the company expects: service revenue growth, like for like, of around 2%; and adjusted EBITDA growth, like for like, of at least 5%.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: Iberdrola, Interactive Brokers & Swiss Life mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt:
✅ Iberdrola
✅ Interactive Brokers
✅ Swiss Life Holding

Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz oder Olivia Hähnel über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: Iberdrola, Interactive Brokers & Swiss Life mit François Bloch

Inside Trading & Investment

06:02 UBS Logo UBS KeyInvest: S&P 500 – Rücksetzer zur Wochenmitte
22.10.25 Logo WHS XDTE – die Formel 1 der Optionen
22.10.25 Marktüberblick: Edelmetalle unter Druck
22.10.25 SMI tritt auf der Stelle
22.10.25 3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: Iberdrola, Interactive Brokers & Swiss Life mit François Bloch
21.10.25 Julius Bär: 9.90% p.a. JB Autocallable Multi Barrier Reverse Convertible (65%) auf Holcim Ltd, Givaudan SA, Geberit AG
21.10.25 ABB – starke Zahlen und Milliardenverkauf
21.10.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Nestlé, Novartis, Roche
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’145.60 19.26 B02SIU
Short 13’412.26 13.71 QIUBSU
Short 13’912.15 8.85 U5VSUU
SMI-Kurs: 12’614.43 22.10.2025 17:30:23
Long 12’093.09 19.41 SZPBKU
Long 11’833.56 13.87 SQFBLU
Long 11’324.14 8.95 B1SSKU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Beyond Meat-Aktie explodiert: Walmart-Deal und Short Squeeze befeuern Kurs
Kurskorrektur bei der DroneShield-Aktie: Jetzt kaufen oder abwarten?
Strategiewechsel zahlt sich aus: Quantum eMotion-Aktie im Höhenflug - auch D-Wave Quantum im Blick
Vorerst wohl kein Friedensgipfel in Sicht: Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK können Gewinne nicht verteidigen
UBS-Aktie in Rot: Digitale Kanäle lahmgelegt - Immobilienverkauf an Swiss Life
Goldpreis erholt sich deutlich: Starker Rebound nach heftigem Einbruch
Rieter-Aktie fällt: Umsatzziel gesenkt - rote Zahlen erwartet
DocMorris-Aktie trotzdem in Rot: Platzierung der Wandelanleihe erfolgreich
TeamViewer-Aktie im Sinkflug: Skeptischer bei Umsatz 2025 und 2026
TKMS-Aktie nach Börsendebüt im Fokus - Kursziele zwischen 71 und 100 Euro

Top-Rankings

KW 42: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 42: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 42: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
08:40 Renault steigert Umsatz in schwierigem Umfeld fast wie erwartet
08:38 Nokia übertrifft Erwartungen dank starken Netzwerkinfrastruktur-Geschäften
08:28 AKTIEN IM FOKUS: Michelin nach Zielsenkung unter Druck - Conti auch schwach
08:25 Triebwerksbauer MTU hebt nach gutem Quartal Jahresziele an
08:22 Volvo-Aktie: Operativ mehr als erwartet verdient
08:11 ROUNDUP 2/Pentagon: Drei Tote bei neuem US-Angriff auf Drogen-Boot
08:08 Aktien Frankfurt Ausblick: Dax stagniert - SAP-Aktie gibt leicht nach
08:07 Beiersdorf senkt Umsatzprognose wegen schwierigem Marktumfeld
08:06 AKTIE IM FOKUS: Atoss profitieren vorbörslich von höherem Profitabilitätsziel
08:05 GNW-News: Vertex gibt Rücktritt des CEO und Nachfolgeplan bekannt