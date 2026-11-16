Telge Projects verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Telge Projects hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 1.96 INR. Im letzten Jahr hatte Telge Projects einen Gewinn von 0.730 INR je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat Telge Projects 171.9 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 108.45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 82.5 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch