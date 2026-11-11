Teletech: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Teletech hat am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.10 USD gegenüber -0.280 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Teletech in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 5.02 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 492.7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 518.7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch