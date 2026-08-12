Teletech präsentierte Quartalsergebnisse

Teletech hat sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Teletech vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.31 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.170 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Teletech mit einem Umsatz von insgesamt 456.3 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 512.9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 11.04 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch