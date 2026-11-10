Telestrada zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Telestrada gab am 09.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Telestrada hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1.23 PLN je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.540 PLN je Aktie gewesen.

Telestrada hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16.0 Millionen PLN abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9.20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14.7 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch