Teleste gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Teleste hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Mit einem EPS von 0.07 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Teleste mit 0.070 EUR je Aktie genauso viel verdiente.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 28.4 Millionen EUR – das entspricht einem Minus von 17.47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34.5 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch