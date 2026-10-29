Telesites SAB de CV: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Telesites SAB de CV hat am 26.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0.11 MXN. Im letzten Jahr hatte Telesites SAB de CV einen Gewinn von 0.070 MXN je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 3.65 Milliarden MXN vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Telesites SAB de CV 3.48 Milliarden MXN umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch