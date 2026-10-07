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07.10.2026 06:37:00
Telescope Innovations stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Telescope Innovations hat am 05.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 105.26 Prozent auf 3.9 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.9 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.060 CAD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten -0.030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Telescope Innovations in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 94.56 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9.30 Millionen CAD im Vergleich zu 4.78 Millionen CAD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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