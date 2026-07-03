Telephone Instrument Electronics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Telephone Instrument Electronics hat sich am 30.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2025 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS lag bei -1.16 USD. Ein Jahr zuvor waren 0.080 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Telephone Instrument Electronics im vergangenen Quartal 1.7 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 13.71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Telephone Instrument Electronics 2.0 Millionen USD umsetzen können.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Telephone Instrument Electronics 9.30 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5.56 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 8.81 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch