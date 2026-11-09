Telephone And Data Systems vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Telephone And Data Systems hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 0.27 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Telephone And Data Systems noch ein Gewinn pro Aktie von -0.850 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0.59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 306.7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 308.5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch