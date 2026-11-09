Telephone And Data Systems stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Telephone And Data Systems hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0.27 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Telephone And Data Systems noch ein Gewinn pro Aktie von -0.850 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0.59 Prozent auf 306.7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Telephone And Data Systems 308.5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch