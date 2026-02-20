Telephone And Data Systems Aktie 14762761 / US8794338298
20.02.2026 14:08:34
Telephone And Data Systems Posts Q4 Net Profit, Revenue Improves; Stock Up 7% In Pre-Market
(RTTNews) - Telephone and Data Systems, Inc. (TDI, TDS), a telecom company, on Friday reported a net profit and an increase in revenue for the final quarter.
For the three-month period to December 31, 2025, the company posted a net income of $39.166 million, or $0.33 per share, compared with a net loss of $11.443 million, or $0.10 per share, in the same period last year.
Income before income taxes stood at $85.300 million as against $35.202 million a year ago. Operating income slipped to $16.830 million from $16.879 million a year ago. Revenue was $330.712 million, up from $295.348 million in the previous year.
TDS was up by 7.42% at $48.95 in the pre-market trade on the New York Stock Exchange.
Nachrichten zu Telephone And Data Systems Inc
|
19.02.26
|Ausblick: Telephone And Data Systems präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.11.25
|Ausblick: Telephone And Data Systems stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Telephone And Data Systems Inc
